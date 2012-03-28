Крим пропонує помилуватися гліцинією

Ідею "підкинула" Японія

Дні милування гліцинією організують в середині травня в Ялті, повідомив Курортно-інформаційний центр Криму. У програмі - екскурсії по місцях цвітіння, майстер-клас з малювання гліцинії, фотовиставка і відкрита чайна церемонія. «За основу взята ханами - відома японська національна традиція милування квітами. Вона стала невід'ємною частиною японської культури, милування квітучою гліцинією займає там важливе місце»,- повідомили організатори свята.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter