Кримчанка бодяжила спирт водою з-під крану
16:19, 28 березня 2012Крым
0 0
Світить до 5 років
Мешканці Джанкоя загрожує до 5 років в'язниці за виробництво і збут алкогольного фальсифікату. Вдома у 56-річної жінки правоохоронці знайшли 200 літрів спирту та 23 літри готового фальсифікату, повідомила прес-служба міліції Криму.
"В ємностях знаходилася рідина, яка містить етилової спирт і не відповідає вимогам ГСТУ", - повідомила прес-служба.
Спирт кримчанка розбавляла водопровідною водою і розливала в скляні пляшки, які збирала на вулицях.
За день вона продавала 3-4 пляшки фальсифікату.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter