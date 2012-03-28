Кримчанка бодяжила спирт водою з-під крану

Мешканці Джанкоя загрожує до 5 років в'язниці за виробництво і збут алкогольного фальсифікату. Вдома у 56-річної жінки правоохоронці знайшли 200 літрів спирту та 23 літри готового фальсифікату, повідомила прес-служба міліції Криму.

"В ємностях знаходилася рідина, яка містить етилової спирт і не відповідає вимогам ГСТУ", - повідомила прес-служба.

Спирт кримчанка розбавляла водопровідною водою і розливала в скляні пляшки, які збирала на вулицях.

За день вона продавала 3-4 пляшки фальсифікату.

