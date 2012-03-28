Крим зробить шпаргалки для туристів
16:23, 28 березня 2012Крым
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Багато питань про кордон
Міністерство курортів і туризму Криму випустить інформаційні буклети про правила перетину україно-російського кордону та особливості митних процедур, повідомив курортно-інформаційний центр регіону.
Необхідність створення подібних буклетів викликана численними питаннями про особливості російського та українського законодавства.
«Ми запропонували безкоштовно розмістити інформацію про процедуру перетину кордонів в наших журналах, які будуть поширюватися на бортах авіакомпаній і в залізничних вагонах»,- сказав міністр курортів Криму Олександр Лієв.
Також планується випуск інформаційних буклетів, які будуть розповсюджувати співробітники міністерства на турвиставках в Росії.
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