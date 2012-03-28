"Крименерго" цікавляться 2 компанії
17:18, 28 березня 2012Крым
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ФДМУ мовчить
Дві компанії вже зацікавилися приватизаційним конкурсом з продажу 45% енергозабезпечуючої компанії ”Крименерго” (Сімферополь).
Фонд державного майна України уклав договори про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією, повідомила прес-служба ФДМУ.
Фонд в середині березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАО ”Крименерго”. Стартова ціна - 246 млн гривень. Конкурс заплановано на 4 травня.
"Крименерго" займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Автономної республіки Крим. Статутний фонд компанії - 43,2 млн гривень.
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