"Крименерго" цікавляться 2 компанії

17:18, 28 березня 2012
Крым
0 0

ФДМУ мовчить 

Дві компанії вже зацікавилися приватизаційним конкурсом з продажу 45% енергозабезпечуючої компанії ”Крименерго” (Сімферополь).

Фонд державного майна України уклав договори про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією, повідомила прес-служба ФДМУ.  

Фонд в середині березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАО ”Крименерго”. Стартова ціна - 246 млн гривень. Конкурс заплановано на 4 травня.  

"Крименерго" займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Автономної республіки Крим. Статутний фонд компанії - 43,2 млн гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter