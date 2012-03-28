У Криму з'явиться "бізнес"-рада

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов запропонував створити громадську раду, до якої увійдуть представники бізнесу, органів влади і громадськості. Таку ініціативу він озвучив під час робочої зустрічі з главою Федерації працедавців України Дмитром Фірташем в середу в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського уряду.

Крім того, він запропонував щомісячно проводити круглі столи за участю працедавців.

Голова Радміну підкреслив, що влада створюватиме максимально сприятливий інвестиційний клімат, а бізнес, у свою чергу, повинен забезпечити виконання трьох основних умов: гарантувати екологічно безпечне виробництво, створення робочих місць для кримчан і сплату податків до бюджетів.

Фірташ виразив упевненість, що стосунки влади і бізнесу будуть конструктивними. «Нам необхідно налагодити конструктивний соціальний діалог між владою, працедавцями і бізнесом», - сказав глава Федерації працедавців.