Трьом солдатам, загиблим 70 років тому під Керчю, повернули імена

Співробітники республіканського комітету з охорони культурної спадщини встановили особи радянських солдаті, останки яких були виявлені в розграбованої "чорними" археологами братській могилі біля поромної переправи в Керчі.

Інформацію вдалося отримати завдяки знайденим предметам і особистим речам, які збереглися в могилі.

На одному з кістяків співробітники заповідника знайшли медальйон-смертник, на якому збереглися ім'я, дата і місце народження солдата. Ще один медальйон виявлений пізніше. Інформація на ньому практично не збереглася, але ім'я, прізвище і дату народження чоловіка вдалося прочитати. Біографічні дані третього солдату були висічені на алюмінієвій ложці.

Загиблі в травні 1942 року були уродженцями Білорусі, Україні і Азербайджану.

Крім того, на останках солдат і поряд з ними знайшли обривки шинелей, формені та білизняні ґудзики, знак відмінності середнього командного складу, поясні ремені, взуття, пряжки, дрібні фрагменти скла маски протигаза, кілька десятків радянських гвинтівкових і пістолетних патронів, дві ручні гранати, кілька монет, а також фрагменти кінської упряжі.

Пошук інформації про долю ще двох солдатів триває.

