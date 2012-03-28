Журналістку-кримчанку знайшли мертвою в Києві

Журналіст телеканалу СТБ - керівник проекту "Моя правда" Ярослава Мацієвська знайдена мертвою в середу вдень в орендованій квартирі в Києві, повідомила прес-служба каналу.

30-річну жінку було виявлено у ванній кімнаті.

Експерти не виявили видимих ушкоджень на її тілі.

Речі в квартирі були на своїх місцях.

Для встановлення причин смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Ярослава раніше деякий час працювала на "Чорноморській" ТРК та радіо "Хіт ФМ" у Криму, розповіла "УНІАН-Крим" її знайома.

Газета "Сьогодні" повідомила, що, за попередньою інформацією, яка ще не висунута як офіційна версія, смерть настала в результаті сердечної недостатності.

Фото з особистої сторінки на vk.com