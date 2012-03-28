Журналістку знайшли мертвою в Києві
22:00, 28 березня 2012Крым
0 0
Жінку було виявлено у ванній кімнаті...
Журналіст телеканалу СТБ - керівник проекту "Моя правда" Ярослава Мацієвська знайдена мертвою в середу вдень в орендованій квартирі в Києві, повідомила прес-служба каналу.
30-річну жінку було виявлено у ванній кімнаті.
Експерти не виявили видимих ушкоджень на її тілі.
Речі в квартирі були на своїх місцях.
Для встановлення причин смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Ярослава раніше працювала на Чорноморській ТРК та на радіо "Хіт ФМ" у Криму, розповіла "УНІАН-Крим" її знайома.
Газета "Сьогодні" повідомила,що, за попередньою інформацією, яка ще не висунута як офіційна версія, смерть настала в результаті сердечної недостатності.
Фото з особистої сторінки на vk.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter