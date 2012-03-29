"Таврії" обіцяють мільйони доларів на базу

10-15 мільйонів доларів буде зложено в будівництво нової тренувальної бази футбольного клубу «Таврія», заявив спонсор команди глава Ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, повідомила прес-служба бізнесмена.

«Точна сума інвестицій доки не визначена, але очевидно, що необхідне буде десять-п'ятнадцять мільйонів доларів», - сказав Фірташ.

Стара база прийшла до занепаду. Футболісти вже не можуть проводити на ній тренування.

«На місці нинішньої буде побудована сучасна база, яка відповідатиме всім сучасним європейським вимогам. Футболісти круглий рік зможуть тренуватися в хороших умовах», - сказав Фірташ.