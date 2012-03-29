Сімферополь кличе на ярмарок

Весняний сільськогосподарський ярмарок пройде 7 квітня в Сімферополі. Городянам запропонують товари з різних регіонів Криму, повідомив прес-центр Сімферопольської міської ради.

«Запрошуємо поповнити свої запаси якісною продукцією», - пише міськрада.

У Залізничному районі - на вулицях Героїв Сталінграду і Маршала Жукова - продукцію представлять фермерські господарства і сільгоспвиробники Раздольненського, Сакського, і Бахчисарайського районів.

На вулиці Київська - Совєтський, Джанкойський, Красногвардійський райони, «Кримпотребсоюз» і міські товаровиробники, в селищі ГРЕС - Красноперекопський і Чорноморський райони.

У Київському районі, на вулиці Куйбишева, - Нижньогірський, Кировський, Білогірський, Першотравневий і Ленінський райони.

У Центральному районі, на Залеській, - Сімферопольський район.

Ярмарок відкриється о 7 годині ранку.