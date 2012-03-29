Губернатор Севастополя до Ради не збирається

Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба заявив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах.

"Вже засідав, причому не один раз”, - сказав Яцуба на запитання читачів інтернету-порталу ”Новий регіон” і газети ”Слава Севастополя”.

Він додав, що є господарником і йому ближчі конкретні справи.

”У виборах 2012 роки я брати участь не буду”, - заявив керівник міста.