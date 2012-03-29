Губернатор Севастополя до Ради не збирається

11:48, 29 березня 2012
Крым
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"Вже засідав"

Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба заявив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах.  

"Вже засідав, причому не один раз”, - сказав Яцуба на запитання читачів інтернету-порталу ”Новий регіон” і газети ”Слава Севастополя”.  

Він додав, що є господарником і йому ближчі конкретні справи. 

”У виборах 2012 роки я брати участь не буду”, - заявив керівник міста.

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