Губернатор Севастополя до Ради не збирається
11:48, 29 березня 2012Крым
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"Вже засідав"
Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба заявив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах.
"Вже засідав, причому не один раз”, - сказав Яцуба на запитання читачів інтернету-порталу ”Новий регіон” і газети ”Слава Севастополя”.
Він додав, що є господарником і йому ближчі конкретні справи.
”У виборах 2012 роки я брати участь не буду”, - заявив керівник міста.
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