Яцуба думає, що він в Севастополі надовго

Голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба заявив, що не збирається покидати посаду в Севастополі.

За словами губернатора, недоброзичливці пророкували, що він піде в березні: ”Не вийшло. Тепер намічають літо. Гадаю, і цей прогноз не збудеться. Йти з поста губернатора Севастополя не збираюся”.

”Я знаю, хто розпускає такі чутки. Це ті люди, хто в минулі десятиліття відверто грабував місто, розбазарював землі, приватизовував цілі будинки і навіть вулиці. Я не та людина, з якою можна домовитися або запросити ”в долю”. У корупційних схемах, фінансових скандалах я ніколи не брав участь і брати участь не буду. Цим я і не подобаюся тим ”товаришам”, у яких, як вони думають, ”все схоплено” і які знову хотіли б рулювати містом", - сказав він, відповідаючи на запитання читачів інтернет-порталу ”Новый регион” і газети ”Слава Севастополя”.

Яцуба також заявив, що це питання він обговорював з президентом України Віктором Януковичем. ”Як ви знаєте, прийнято закон України, що регламентує перебування на посадах керівників першого рангу, що досягли віку 65 років. Цим законом визначено, що долю чиновника, який досяг пенсійного віку, вирішує особа, яка ухвалила раніше рішення про його призначення на посаду. Так от, Віктор Федорович мені визначив термін служби севастопольцям. Який? Це залежатиме від нашої з вами роботи”, - відзначив керівник міста.