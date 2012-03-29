Міліція назвала причину смерті кримчанки-журналістки СТБ
11:55, 29 березня 2012Крым
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Ярослава хворіла
Причиною смерті 30-річної журналістки телеканалу СТБ Ярослави Мацієвської був серцевий напад через хронічну ішемічну хворобу серця, повідомила столична міліція, посилаючись на результати судово-медичної експертизи.
Керівник проекту була знайдена мертвою в середу вдень в орендованій квартирі в Києві. Експерти не виявили видимих ушкоджень на її тілі.
Ярослава раніше деякий час працювала на "Чорноморській" ТРК та радіо "Хіт ФМ" у Криму.
Фото з особистої сторінки на facebook
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