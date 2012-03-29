Міліція назвала причину смерті кримчанки-журналістки СТБ

Причиною смерті 30-річної журналістки телеканалу СТБ Ярослави Мацієвської був серцевий напад через хронічну ішемічну хворобу серця, повідомила столична міліція, посилаючись на результати судово-медичної експертизи.

Керівник проекту була знайдена мертвою в середу вдень в орендованій квартирі в Києві. Експерти не виявили видимих ушкоджень на її тілі.

Ярослава раніше деякий час працювала на "Чорноморській" ТРК та радіо "Хіт ФМ" у Криму.

Фото з особистої сторінки на facebook