"Чорноморнафтогаз" купить труби у маловідомої фірми

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" не змінило своєї традиції - віддало великий тендер компанії "Райагробуд-перспектива" (Сімферополь), яка на цей раз повинна за 150 млн грн поставити сталеві труби. Раніше ця маловідома компанія поставляла "Чорноморнафтогазу" і комп'ютери, і хімію, і навіть виконувала бурові роботи, пише "Дело".

"Райагробуд-перспектива" домовилася з "Чорноморнафтогазом" про постачання труб до 2013 року.

Договір підписано 22 березня.

ZN.UA підрахувало, що "Райагробуд-перспектива" з весни 2011 року отримала держзамовлення від "Чорноморнафтогазу" на суму 240 млн гривень.

ДАТ "Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком нафти і газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" належить національній акціонерній компанії "Нафтогаз Україна".

