1,5 кілометра чавунних огорож винесли з набережної Сімферополя

«Мисливці» за металом в цьому році викрали і здали в нелегальні пункти прийому металобрухту 45 решіток зливової каналізації, 25 кришок люків оглядових колодязів підземних інженерних комунікацій і 38 погонних метрів чавунного огородження набережної Салгиру, повідомляє НовоРОСС.

Шкода, заподіяну в результаті розкрадань, становить понад 207 тисяч гривень без урахування вартості монтажних робіт.

В даний час в місті не вистачає 450 зливових решіток, 180 люків і 1,5 погонних кілометрів чавунного огородження набережної.