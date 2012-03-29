На стоянці в Ялті згорів автобус (фото)
12:18, 29 березня 2012Крым
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Ймовірно, підпал
Мікроавтобус згорів в четвер вранці на стоянці в Ялті. Причиною пожежі міг стати підпал, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Власник машини побачив з вікна квартири автобус вже палаючим і подзвонив за номером 101.
"Вогонь практично повністю знищив автомобіль. У мікроавтобусі LDV знаходилися металеві предмети, а також два балони з газом і киснем. Існувала загроза вибуху. Рятувальники винесли метал і оперативно ліквідували загоряння. Ніхто не постраждав", - кажуть в МНС.
Збиток встановлюється.
Фото МНС
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