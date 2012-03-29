Google покаже користувачам особисту статистику

Корпорація Google 28 березня представила користувачам сервіс особистої статистики. Повідомлення про це з`явилося в офіційному блозі корпорації.

Сервіс формуватиме щомісячні звіти про активність користувача в деяких продуктах Google. Наприклад, для Gmail відображатиметься кількість відправлених листів за звітний період і адресати, яким було відправлено найбільше листів, а також іншу інформацію.

Крім Gmail, сервіс охоплює пошуковик, відеохостинг YouTube, фотохостинг Picasa і геолокаційний сервіс Latitude. Включити статистику користувач може в настройках, або перейшовши на спеціальну сторінку.

Після цього Google щомісячно надсилатиме посилання на звіт.

У корпорації підкреслюють, що представлена інформація дозволить дізнатися, приміром, чи не отримали доступ до аккаунту зловмисники, передає Лента.ру. Для цього користувачу потрібно буде перевірити список міст і браузерів, із яких здійснювався вхід у його аккаунт. У випадку, якщо буде виявлено підозрілу активність, Google радить змінити використовуваний пароль.

Звіти можна буде формувати за будь-який період. При цьому при бажанні будь-який із них користувач зможе видалити. При включенні сервісу виводиться повідомлення, що перший звіт буде готовий через декілька днів.