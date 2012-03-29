"Кримський Титан" збільшить потужність на 200%

«Кримський Титан» до травня введе в дію новий завод сірчаної кислоти, який дозволить збільшити потужність підприємства на 222% - з 108 до 240 тисяч тонн діоксиду титану на рік, заявив в четвер його власник, голова ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, повідомила прес-служба бізнесмена.

«Наприкінці квітня - початку травня почне працювати нове виробництво сірчаної кислоти. У загальній складності, було інвестовано близько півмільярда доларів», - сказав Фірташ в Армянську.

Новий завод буде випускати 600 тисяч тонн сірчаної кислоти на рік, це дозволить наростити виробництво діоксиду титану, а застосування нових технологій виробництва дозволить в рази скоротити обсяг викидів.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов, відвідуючи підприємство разом з Фірташем зазначив, що «Кримський Титан» відповідає вимогам, які уряд регіону висуває до підприємств. «Це екологічна безпека, хороша заробітна плата, податкові відрахування в бюджет», - сказав Могильов.

Довідка УНІАН. Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція ЗАТ «Кримський Титан» - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос , рідке скло.

Фірташ є власником великих хімічних підприємств в Україну, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор та нерухомість.

Фото прес-служби Радміну