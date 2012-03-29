Завод Фірташа "клонується"

«Кримський Титан» до 2016 року побудує ще одне підприємство з випуску діоксиду титану потужністю 120 тисяч тонн в рік, заявив в четвер його власник, голова ради директорів групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, повідомила прес-служба бізнесмена.

«Думаю, за три - максимум чотири роки ми побудуємо виробництво з випуску ще 120 тисяч тонн діоксиду титану. По суті, це буде ще один завод стояти поруч», - сказав Фірташ.

Згідно з планом, на новому підприємстві буде реалізована безвідходна система виробництва.

«Буде проводитися випарювання відпрацьованої сірчаної кислоти низької концентрації, і вона буде використовуватися повторно», - сказав голова правління «Кримського Титану» Олександр Шітманюк.

Довідка УНІАН. Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція ЗАТ «Кримський Титан» - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос , рідке скло.

Фірташ є власником великих хімічних підприємств в Україну, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор та нерухомість.