Крим хоче взяти участь в держіпотеці

Крим планує прийняти участь в реалізації довгострокової державної програми кредитування під житлове будівництво «Доступне житло», заявив голова Ради міністрів республіки Анатолій Могильов, повідомила прес-служба уряду.

В Україні з травня почне працювати державна іпотека. В рамках програми будуть видаватися кредити під 2-3%, решта компенсує банкам держава. Кредити розраховані на 10-15 років.

«Ми проговорюємо в Кабінеті міністрів України питання участі Криму в держпрограмі "Доступне житло". Я думаю, що або з кінця цього року або з початку наступного року програма буде впроваджуватися», - сказав Могильов на зустрічі з кандидатами у Молодіжний уряд у середу в Сімферополі.

«У нас вартість житла приблизно на 30% вище, ніж в середньому по країні. Ми підготуємо обґрунтування і надамо їх у Кабмін з урахуванням специфіки нашого регіону», - підкреслив глава Радміну.

Фото прес-служби кримського уряду