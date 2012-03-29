До лав української армії піде лише тисяча кримчан

Для Криму та Севастополя наряд на призов у Збройні сили України та інші військові формування складає лише тисячу призовників, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

Тим часом весною у Криму на призовні комісії буде викликано понад 17,5 тисяч чоловік.

«З кожним роком наряд на строкову службу в зв’язку з оптимізацією армії зменшується. На низькому рівні залишається стан здоров’я призовників: з 10 тільки 1 не має обмеження в стані здоров’я», - повідомляє медіа-центр.

Крім того, велика кількість призовників не має базової середньої освіти, особливо в сільській місцевості.