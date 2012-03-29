Ялта масово чхає
16:59, 29 березня 2012Крым
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Добре, що в школах зараз канікули
Кількість випадків захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями в Ялті за останній тиждень виросла серед дорослих в 7 разів, серед дітей - в 1,7 разу, повідомила мерія.
«Добре, що в школах зараз канікули, і їх не довелося закривати на карантин», - говорить головна лікарка міський СЕС Володимир Романенко.
За його словами, якби учбовий процес продовжувався, то ситуація була б складніша.
Після відновлення занять школи потрібно буде протоплювати.
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