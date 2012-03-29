Ялта масово чхає

Кількість випадків захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями в Ялті за останній тиждень виросла серед дорослих в 7 разів, серед дітей - в 1,7 разу, повідомила мерія.

«Добре, що в школах зараз канікули, і їх не довелося закривати на карантин», - говорить головна лікарка міський СЕС Володимир Романенко.

За його словами, якби учбовий процес продовжувався, то ситуація була б складніша.

Після відновлення занять школи потрібно буде протоплювати.