"Таврія" заплатить 100 тисяч за зірваний матч
17:03, 29 березня 2012Крым
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Плюс витрати "Металурга"
Футбольний клуб «Таврія» заплатить прем'єр-лізі 100 тисяч гривень штрафу за неналежну підготовку газону сімферопольського стадіону «Локомотив», а також компенсує витрати донецькому «Металургу», понесені у зв'язку з не проведенням на початку березня матчу, повідомила прес-служба клубу.
Таке рішення ухвалили на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету прем'єр-ліги в Києві 29 березня.
Дата і час чергової гри футбольних клубів поки невідомі.
4 березня в Сімферополі через незадовільний стан поля був скасований матч між «Таврією» та «Металургом».
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