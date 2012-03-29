"Таврія" заплатить 100 тисяч за зірваний матч

Футбольний клуб «Таврія» заплатить прем'єр-лізі 100 тисяч гривень штрафу за неналежну підготовку газону сімферопольського стадіону «Локомотив», а також компенсує витрати донецькому «Металургу», понесені у зв'язку з не проведенням на початку березня матчу, повідомила прес-служба клубу.

Таке рішення ухвалили на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету прем'єр-ліги в Києві 29 березня.

Дата і час чергової гри футбольних клубів поки невідомі.

4 березня в Сімферополі через незадовільний стан поля був скасований матч між «Таврією» та «Металургом».