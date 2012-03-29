Могильов розповів про друзів і соцмережі

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов вважає за краще спілкуватися із знайомими живцем, а не в соціальних мережах, дружить понад 30 років з однією людиною і мріє зробити автономію самодостатнім регіоном, повідомила прес-служба Радміну.

«Я вважаю за краще спілкуватися живцем. Це ефективніший спосіб формування людини, оскільки ми маємо можливість слухати один одного», - сказав Могильов на зустрічі з кандидатами в Молодіжний уряд в середу в Сімферополі.

«Я переконаний, що багато друзів не буває, може бути багато товаришів. У мене є друг, з яким я дружу впродовж останніх 30-40 років. Ми з ним спілкуємося практично щодня, обговорюємо теми, які цікавлять нас. Він мені личить по ментальності, по духу. Ми з ним розуміємо один одного з півслова», - розповів прем'єр республіки.

«Я хочу, щоб Крим став процвітаючим регіоном, в якому люди живуть гідно. Це завдання, яке стоїть перед чиновником будь-якого рівня», - заявив глава Радміну.

Фото прес-служби Радміну