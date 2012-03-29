У браконьєрів забрали 200 кг риби і три кілометри сіток в Криму

200 кілограмів риби цінних порід - осетрові, камбала калкан, морський півень, а також 55 кінців сіток довжиною близько трьох кілометрів вилучили прикордонники в українських браконьєрів в Криму, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України.

«Прикордонники виявили заховані мішки з рибою і сітки без документів сьогодні вночі в селищі Чорноморське, оглядаючи судно "Альтаїр" (порт приписки Севастополь), яке прибуло з промислу і підозрювалося у порушенні законодавства», - йдеться в прес-релізі.

Співробітники прикордонної служби склали два протоколи і передадуть справу до природоохоронної прокуратури.

Штраф за незаконний вилов одного осетра становить сьогодні в Україні 2550 гривень, за камбалу калкана - 850.