Севастопольців позбавлять тепла в день дурня
07:52, 30 березня 2012Крым
0 0
Без всяких жартів
Опалювальний сезон в Севастополі завершиться 1 квітня, таке розпорядження підписав голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба, повідомила прес-служба підприємства «Севтеплоенерго».
«При зниженні середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 градусів необхідно здійснювати протопкі будинків з системами централізованого опалення згідно температурного графіка зовнішнього повітря», - йдеться в розпорядженні градоначальника.
У той же час топити в лікарнях і дитсадках будуть до 15 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter