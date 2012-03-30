Севастопольців позбавлять тепла в день дурня

Опалювальний сезон в Севастополі завершиться 1 квітня, таке розпорядження підписав голова Севастопольської державної адміністрації Володимир Яцуба, повідомила прес-служба підприємства «Севтеплоенерго».

«При зниженні середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 градусів необхідно здійснювати протопкі будинків з системами централізованого опалення згідно температурного графіка зовнішнього повітря», - йдеться в розпорядженні градоначальника.

У той же час топити в лікарнях і дитсадках будуть до 15 квітня.

