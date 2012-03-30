"Неаполь Скіфський" відкриють для туристів вже у квітні

Історико-археологічний заповідник «Неаполь Скіфський» (Сімферополь) буде відкрито після ремонту і відновних робіт 15 квітня, повідомляє курортно-інформаційний центр Криму.

У новому сезоні роботи туристичного об'єкта планується презентація експозиції на другому поверсі мавзолею і проведення фестивалю історичних клубів до Дня міста Сімферополя, який відзначатиметься 3 червня.

«Мешканці та гості Сімферополя серед іншого зможуть побачити баллисту - машину для метання стріл», - повідомив директор заповідника Юрій Зайцев.

Неаполь Скіфський (грец. Neápolis - нове місто) - стародавнє місто, одна зі скіфських царських фортець у Криму, столиця пізньоскіфської держави (III століття до н. е. - III століття н. е.).