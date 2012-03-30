Податківець з Ялти "погорів" на хабарі

Вимагав 22 тисяч гривень

Заступник начальника одного з відділів управління податкового контролю Державної податкової інспекції в Ялті вимагав хабара у розмірі 22 тисячі гривен за зменшення штрафних санкцій, повідомляє прес-служба прокуратури Криму. За фактом порушена кримінальна справа, дії податківця кваліфіковано за статтею 368 КК України - "отримання хабара". Чоловіка затримано, проводиться слідство.



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