Кримських школярів зігрівали неякісним та дорогим вугіллям

Прокуратура порушила справу

Відділ освіти Сакської райдержадміністрації для опалювання 10 шкіл району закупив неякісне вугілля, ціна якого завищена на 300 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму. Сакська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу. «Кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами відділу освіти Сакської РДА та привласнення коштів постачальником товару», - пояснюють в прокуратурі. Проводиться слідство.

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