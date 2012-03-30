Кримських школярів зігрівали неякісним та дорогим вугіллям

08:27, 30 березня 2012
Крым
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Прокуратура порушила справу

Відділ освіти Сакської райдержадміністрації для опалювання 10 шкіл району закупив неякісне вугілля, ціна якого завищена на 300 тисяч гривень, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Сакська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу.

«Кримінальну справу порушено за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами відділу освіти Сакської РДА та привласнення коштів постачальником товару», - пояснюють в прокуратурі.

Проводиться слідство.

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