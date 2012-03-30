У Балаклаві потонув плавпірс (фото)

Плавпірс потонув на території заводу «Металіст» у бухті Балаклави, на дно могли піти цивільні плавзасоби, але їх вряували прикордонники, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України.

«Чергова служба моряків виявила, що перша секція плавпірса № 258, почала затоплюватися. Потрібно було надавати допомогу пришвартованим до нього судам», - повідомили в прес-службі.

Моряки-прикордонники допомогли пришвартувати приватні плавзасоби до борту корабля морської охорони «Гнатенко».