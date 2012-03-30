Пенсіонер з Криму скупив 150 кг металу

Бізнес процвітав у дворі

74-річний житель Сакського району організував нелегальний пункт прийому металобрухту у дворі приватного будинку, повідомила прес-служба міліції Криму. Співробітники міліції вилучили у пенсіонера 150 кілограмів чорного металу. Відносно правопорушника складено адміністративний протокол, який буде переданий до суду. Пенсіонеру загрожує від 340 до 1700 гривень штрафу.



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