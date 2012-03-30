7-річна дитина потрапила під машину в Сімферополі
11:18, 30 березня 2012Крым
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Аварія на "зебрі"
Семирічний хлопчик потрапив під колеса легкового автомобіля на пішохідному переході в Сімферополі в п'ятницю, повідомила прес-служба ДАІ Криму.
Аварія сталася на вулиці Кечкеметській близько 7 ранку.
«Дитина, 2004 року народження, переходив дорогу по "зебрі" на відповідний сигнал світлофора. Попередньо - в ДТП вина водія "Жигулів"», - розповіли в прес-службі.
Хлопчик отримав удари і садна.
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