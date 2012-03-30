7-річна дитина потрапила під машину в Сімферополі

Семирічний хлопчик потрапив під колеса легкового автомобіля на пішохідному переході в Сімферополі в п'ятницю, повідомила прес-служба ДАІ Криму.

Аварія сталася на вулиці Кечкеметській близько 7 ранку.

«Дитина, 2004 року народження, переходив дорогу по "зебрі" на відповідний сигнал світлофора. Попередньо - в ДТП вина водія "Жигулів"», - розповіли в прес-службі.

Хлопчик отримав удари і садна.

