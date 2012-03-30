Селянин наткнувся на 100-кілограмову бомбу в Криму

Фугасну авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни вагою в 100 кілограмів і дві мінометні міни радянського виробництва знищили в Бахчисарайському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

"ФАБ-100 була знайдена біля будинку жителя села Щасливе. Він копав яму і на глибині близько метра знайшов бомбу. Що це вибухонебезпечний предмет зрозумів відразу і подзвонив в службу порятунку", - йдеться в прес-релізі.

При подальшому дослідженні місцевості МНСники знайшли міни. Піротехніки завантажили бомбу і міни в спецмашину і транспортували їх на військовий полігон для знищення. Розліт осколків ФАБ міг скласти 1000 метрів на відкритій території. Щоб мінімізувати наслідки вибуху, бійці зробили спеціальне поглиблення в землі - розліт осколків зменшився до 500 метрів.

Фото МНС