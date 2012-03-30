Спікер Криму - багач Україні №87

Голова Верховної ради Криму Володимир Константинов зайняв 87 місце в рейтингу найбагатших людей України 2012 року, його дохід становить 137,3 млн доларів, повідомив журнал "Фокус".

"Константинов заперечує свою нинішню причетність до приписуваних йому будівельних компаній і запевняє, що займається виключно "громадською роботою". Але саме структурам "Укрросбуд" держава довіряє мільйонні бюджетні підряди. За останній рік близькі до Константинова фірми вигравали тендери на найрізноманітніші роботи - від будівництва дитячих садків і проектування театру до реставрації пам'ятника і капітального ремонту сімферопольських тротуарів", - зазначає "Фокус".

Міністр аграрної політики і продовольства Криму Валерій Кравець ($ 89,3 млн.) зайняв 106 сходинку в "багатому" списку.

Ще один кримчанин - народний депутат України Юрій Триндюк ($ 29,2 млн) - на 193 місці.

Всього в списку - 200 багатіїв.