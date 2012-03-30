Ревізорів очолив екс-шеф Мінфіну

Державну фінансову інспекцію в Криму очолив Павло Токарєв, повідомила прес-служба відомства.

Голова Держфінінспекції України Петро Андрєєв представив нового керівника колективу. "Впевнений, що під його керівництвом кримські колеги доб'ються відчутних результатів у боротьбі з фінансовими порушеннями, зі всякого роду посяганнями на державну власність і ресурси", - сказав Андрєєв.

Токарєву 51 рік.

У 1983 році він закінчив Київський інститут народного господарства, отримав кваліфікацію економіста, в 2001 році - Академію державного управління при президентові України, отримав кваліфікацію магістра держуправління.

З червня 2006 по листопад 2010 року працював міністром фінансів Криму.