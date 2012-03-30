"Приватників" туризму Криму внесуть до каталогу
16:36, 30 березня 2012Крым
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4,5 мільйонів вибирають міні-готелі
Міністерство курортів і туризму Криму планує випустити каталог «Індивідуальні засоби розміщення Криму», в якому зберуть інформацію про легалізовані міні-готелі, приватні пансіонати, гостьові будинки, котеджі, що надають послуги житла для туристів, повідомив курортно-інформаційний центр.
«Приватні домоволодіння становлять 80% від кримського турбізнесу. З шести мільйонів туристів, які приїжджають на відпочинок до Криму 4,5 мільйона відпочивають в приватному секторі», - заявив міністр курортів Олександр Лієв.
Каталог поширять на бортах літаків, у поїздах, а також на виставках, під час проведення рекламних турів та тематичних семінарів.
Перше видання вийде тиражем у 10 тисяч примірників.
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