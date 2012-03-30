Севастополь від тепла вже не відключають

Відключення теплопостачання в житловому фонді Севастополя 1 квітня відміняється у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба севастопольської адміністрації.

Голова адміністрації Володимир Яцуба розпорядився продовжити опалювальний сезон до тих пір, поки середньодобова температура не встановиться на рівні вище 8 градусів тепла, як того вимагають норми - протягом трьох діб.