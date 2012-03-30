Севастополь від тепла вже не відключають
16:39, 30 березня 2012Крым
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Розпорядження губернатора
Відключення теплопостачання в житловому фонді Севастополя 1 квітня відміняється у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомила прес-служба севастопольської адміністрації.
Голова адміністрації Володимир Яцуба розпорядився продовжити опалювальний сезон до тих пір, поки середньодобова температура не встановиться на рівні вище 8 градусів тепла, як того вимагають норми - протягом трьох діб.
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