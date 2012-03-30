У Криму відсвяткують Хидирлез

20 тисяч чоловік очікуються на святкування кримськотатарського свята Хидирлез 5 травня в Бахчисарайському районі, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Назва свята включає імена мусульманських святих: Хидира і Ільяса. За легендою, вони подорожують по світу, допомагаючи людям: Хидир обходить землю праворуч, а Ільяс - ліворуч, - і зустрічаються в тій точці землі, де завершилися сільгоспроботи.

У Криму планують провести виставки виробів кримськотатарського декоративно-прикладного мистецтва, продемонструвати національну моду, організувати концерт майстрів мистецтв та художньої самодіяльності, кінні скачки, спортивний турнір з боротьби куреш, виставку декоративних птахів, турніри з шахів, конкурс національної кухні.

Крім кримчан, у святкуванні візьмуть участь представники Херсонської та Запорізької областей України та гості з-за кордону.