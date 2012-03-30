Раді запропонували поліпшити інвестклімат у Криму
17:55, 30 березня 2012Крым
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"Регіонали" внесли проект
Законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу відносно інвестиційної діяльності в Криму зареєстровано в п'ятницю у Верховній раді України.
Документ розробили депутати парламенту Борис Дейч, Владислав Забарський і Олена Нетецька (усі – Партія регіонів).
Номер законопроекту – 10291.
Його текст на сайті Ради поки що відсутній.
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