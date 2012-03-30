Раді запропонували поліпшити інвестклімат у Криму

Законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу відносно інвестиційної діяльності в Криму зареєстровано в п'ятницю у Верховній раді України.

Документ розробили депутати парламенту Борис Дейч, Владислав Забарський і Олена Нетецька (усі – Партія регіонів).

Номер законопроекту – 10291.

Його текст на сайті Ради поки що відсутній.