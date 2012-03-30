Євпаторія завершує топити

Євпаторія з 1 квітня планує завершити опалювальний сезон. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконкому, повідомила прес-служба мерії.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, опалювальний сезон може бути завершений, якщо три дні середньодобова температура повітря - +8 градусів і більш.

"Першими в Криму опалювальний сезон завершила влада Ялти (21 березня). Не опалюються також Білогірськ, Судак і Феодосія", - сказано в повідомленні.

Опалювальний сезон в Євпаторії розпочався 19 жовтня для об'єктів соціальної сфери і 26 жовтня - для житлового фонду.