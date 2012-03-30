Моряки з Керчі та Севастополя повернулися додому після року грецької тюрми

6 українських моряків із судна «Генерал Аршинцев» після року ув’язнення в Греції повернулися до України.

Моряків зустрічали в аеропорту «Жуляни» родичі.

Голова наглядової ради фонду допомоги морякам «Асоль» Світлана Фабрикант зазначила, що капітана судна Петра Мірошниченка засуджено до 6 років за те, що він вчасно не повідомив грецьку владу про поламку судна, порушивши територіальні води Греції.

Фабрикант нагадала, що моряки майже рік перебували в ув’язненні у Греції після того, як судно заарештували за підозрою в контрабанді сигарет. В складі екіпажу було 10 українців, раніше за трьох із них рідні внесли застави і вони повернулися додому.

Після суду, який визнав інших моряків невинними, мешканці Керчі боцман Олег Яковлєв, третій механік Андрій Лосєв, старший механік Володимир Мітюра, а також севастопольці матрос Андрій Гавриленко, другий механік Володимир Шерстюк та матрос Сергій Надь повернулися до України. При цьому сума застави, за яку готові були випустити моряків, спочатку становила по 30 тис. доларів, проте потім заплатили лише по 3 тис.

Як зауважила Фабрикант, севастопольський судовласник, який кілька місяців до арешту не виплачував морякам зарплату, участі у вирішенні проблем команди не брав.

Водночас, констатувала вона, на сьогоднішній день у грецьких в’язницях залишається 64 українських моряків.

У свою чергу дружина Мітюри Ганна повідомила, що про затримання екіпажу рідні дізналися лише з новин. Також вона зауважила, що вони планують судитися із судовласником з приводу виплати заробітної плати морякам.