Двоє кримчан сіли довічно за вбивство

18:18, 30 березня 2012
Крым
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Раніше судимі

Двоє мешканців Криму отримали довічне ув’язнення за скоєння вбивства з особливою жорстокістю двох жителів Сакського району, повідомила прес-служба прокуратури республіки.

Злочинці були судимій й раніше, а подвійне вбивство скоїли в стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських спонукань

«Суд повністю погодився з доводами прокурора. Тепер залишок днів нелюдям доведеться провести за гратами», - зазначили в прокуратурі.

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