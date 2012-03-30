Двоє кримчан сіли довічно за вбивство
18:18, 30 березня 2012Крым
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Двоє мешканців Криму отримали довічне ув’язнення за скоєння вбивства з особливою жорстокістю двох жителів Сакського району, повідомила прес-служба прокуратури республіки.
Злочинці були судимій й раніше, а подвійне вбивство скоїли в стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських спонукань
«Суд повністю погодився з доводами прокурора. Тепер залишок днів нелюдям доведеться провести за гратами», - зазначили в прокуратурі.
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