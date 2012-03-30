Двоє кримчан сіли довічно за вбивство

Двоє мешканців Криму отримали довічне ув’язнення за скоєння вбивства з особливою жорстокістю двох жителів Сакського району, повідомила прес-служба прокуратури республіки.

Злочинці були судимій й раніше, а подвійне вбивство скоїли в стані алкогольного сп’яніння та з хуліганських спонукань

«Суд повністю погодився з доводами прокурора. Тепер залишок днів нелюдям доведеться провести за гратами», - зазначили в прокуратурі.