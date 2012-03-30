У третині зоряних систем галактики потенційно може бути життя

Астрономи, що працюють на спектрографі HARPS, опублікували перші оцінки кількості потенційно заселених екзопланет, отримані на основі прямих спостережень.

За їхніми словами, 41 відсоток систем червоних карликів містить суперземлі в зоні, де може бути життя.

Планети, порівняно із зірками, мають дуже малу світимість і виявляються спостереженням за зірками. Один із методів спостереження, який використовували дослідники у даній роботі, передбачає дуже точне визначення періодичних змін швидкості зірок.

Якщо навколо зірки обертається планета, то зірка теж обертається навколо їхнього спільного центру мас. Зірка під час обертання, зазвичай, зміщується дуже незначно, але це зміщення можна помітити, якщо довго за нею спостерігати, оскільки воно періодичне. Коли під час обертання зірка наближається до спостерігача, то у спектрі її випромінювання відбувається блакитний зсув, коли віддаляється - червоний. За величиною та періодичністю зсуву можна розрахувати масу планети та її орбіту, якщо відома маса зірки.

Чим менше маса зірки і більше маса планети, тим сильніше зрушення і тим легше виявити планету, що обертається. Тому астрономів цікавили насамперед червоні карлики - зірки, маса яких істотно менше від маси Сонця. Крім того, червоні карлики складають близько 80 відсотків усіх зірок Чумацького Шляху, і їхній аналіз багато в чому справедливий для всієї галактики.

Дослідники працювали на спектрографі, встановленому на 3,6-метровому телескопі в Чилі, який від 2003 року записував спектри від 102 найближчих червоних карликів. Авторам вдалося виявити 9 планет, що обертаються навколо декількох зірок. Потенційно придатними для життя вважаються лише суперземлі (планети, що мають масу від 2 до 10 мас Землі) у зоні, де можливе існування води в рідкому стані.

Оскільки не всі планети, що існують, можуть бути виявлені за допомого подібного спостереження, дослідники розрахували частку червоних карликів, навколо яких обертаються потенційно населені суперземлі у 41 відсоток. З цього випливає, що третина зірок Галактики, тобто десятки мільярдів, оточені планетами, на яких потенційно може бути життя.

Перші екзопланети були відкриті в кінці вісімдесятих - початку дев'яностих років. До березня 2012 року підтверджено існування 762 планет. Їхня кількість з кожним роком збільшується все швидше, оскільки зростає тривалість спостережень, від якої залежить можливість відкриття планет із тривалим періодом обертання. На даний момент, крім наземних станцій, що визначають наявність планет за зміною швидкості, у пошуку планет бере участь космічний телескоп Кеплер, що спостерігає за зміною світимості зірок.

Нагадаємо, що у лютому нинішнього року астрономами була виявлена ​​унікальна планета, яка має щільну атмосферу, більша від Землі і містить більше води.

Кореспондент