Пенсії зросли з 1 квітня в Україні

В Україні з 1 квітня підвищуються пенсії ряду категорій громадян, зокрема ветеранам і інвалідам війни, а також прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата.

Мінімальна пенсія інвалідам ВВВI групи (без урахування пенсії за особливі заслуги) на 1 квітня встановлена у розмірі 2,388 тис. грн. (підвищення порівняно з 1 січня становить 45 грн.); II групи: 2,137 тис. грн. (підвищення на 41 грн.); III групи: 1,886 тис. грн. (підвищення на 36 грн.); для учасників бойових дій: 1,383 тис. грн. (підвищення на 27 грн.).

Відповідно до законів про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту, про жертв нацистських переслідувань і про соцзахист дітей війни, на 1 квітня встановлюються такі підвищення до пенсій: інвалідам війни, що були малолітніми (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув`язненими концентраційних таборів, гетто, I групи: 419 грн. (підвищення порівняно з 1 січня на 8 грн.); II групи: 335,2 грн. (підвищення на 6,4 грн.); III групи: 251,4 грн. (підвищення на 4,8 грн.); дітям війни: 58,66 грн. (підвищення на 1,12 грн.).

Згідно із законом про підвищення престижності шахтарської праці, з 1 квітня встановлено мінімальний розмір пенсії шахтаря - 2,514 тис. грн. (підвищення порівняно з 1 січня на 48 грн.); доплата на одного утриманця до пенсії у зв`язку з втратою годувальникавнаслідок травми або професійного захворювання - на рівні 838 грн. (підвищення на 16 грн.).

Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з 1 квітня встановлюється на рівні 1037 грн., мінімальна заробітна плата - 1094 грн, мінімальна пенсія - 838 грн.