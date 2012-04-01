Чоловіку, який розбирав снаряд, ледь не відірвало ноги в Криму

Пролунав вибух

У Криму чоловік, який розбирав артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, дістав поранення ніг, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався в суботу в Кіровському районі. «При розбиранні артснаряда пролунав вибух. З осколковими пораненнями правої і лівої гомілки 45-річного чоловіка доставлено до лікарні», - розповіли в МНС. Співробітники міліції з`ясовують, звідки у мешканця села боєприпас.

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