Чоловіку, який розбирав снаряд, ледь не відірвало ноги в Криму
11:00, 01 квітня 2012Крым
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Пролунав вибух
У Криму чоловік, який розбирав артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, дістав поранення ніг, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в суботу в Кіровському районі.
«При розбиранні артснаряда пролунав вибух. З осколковими пораненнями правої і лівої гомілки 45-річного чоловіка доставлено до лікарні», - розповіли в МНС.
Співробітники міліції з`ясовують, звідки у мешканця села боєприпас.
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