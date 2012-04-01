Підліток зник у горах Криму на змаганнях зі спорторієнтування

Більше 200 людей шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу в Криму, повідомила в неділю прес-служба кримського управління МНС.

Учасник змагань Костянтин Магденко не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, пізніше - звернулися по допомогу до міліції.

31 березня хлопчика шукали співробітники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, учасники змагань.

Роботи продовжили 1 квітня.