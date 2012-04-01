Українські моряки вже почали карбувати крок до 9 травня

Військово-морські сили України розпочали підготовку до проведення 9 травня у Севастополі урочистого маршу на честь 67-ї річниці Перемоги. Командувач ВМС адмірал Віктор Максимов підписав відповідне доручення, повідомив начальник прес-центру - прес-секретар командування капітан 1 рангу Олег Чубук.

У пунктах постійної дислокації розпочато щоденні тренування із стройової підготовки особового складу, призначеного до участі в урочистому проходженні. Кожні вівторок і четвер проходитимуть спільні тренування з військовими оркестрами.

Разом з командуванням Чорноморського флоту визначені дати проведення спільних тренувань з парадними розрахунками ЧФ РФ, які розпочнуться 10 квітня.

Українські ВМС під час урочистого проходження 9 травня вулицею Леніна будуть представлені парадними розрахунками з числа курсантів, молодших і старших офіцерів Академії ВМС імені Нахімова, парадними розрахунками підрозділів Військ берегової оборони, навчального центру, корабельного складу флоту, а також почесною вартою, барабанщиками, зведеним оркестром, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними.

В проходженні також братимуть учать парадні розрахунки підрозділів Повітряних сил України.

Загальна чисельність військ ВМС і Повітряних сил, які здійснять проходження маршем, складе понад 600 військовослужбовців.