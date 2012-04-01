Прем'єр Криму пішов у відпустку
11:12, 01 квітня 2012Крым
0 0
Скоро день народження
Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов пішов у відпустку, повідомила прес-служба кримського уряду.
На час відсутності Могильова виконання обов'язків глави уряду республіки покладено на першого заступника голови Радміну Павла Бурлакова.
Коли кримський прем'єр повернеться з відпустки, прес-служба не уточнила.
Як відомо, 6 квітня в Могильова день народження, йому виповниться 57 років.
Могильов керує Радміном з листопада 2011 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter