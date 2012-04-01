Прем'єр Криму пішов у відпустку

11:12, 01 квітня 2012
Крым
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Скоро день народження

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов пішов у відпустку, повідомила прес-служба кримського уряду.  

На час відсутності Могильова виконання обов'язків глави уряду республіки покладено на першого заступника голови Радміну Павла Бурлакова.  

Коли кримський прем'єр повернеться з відпустки, прес-служба не уточнила.  

Як відомо, 6 квітня в Могильова день народження, йому виповниться 57 років.  

Могильов керує Радміном з листопада 2011 року.

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