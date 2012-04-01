Прем'єр Криму пішов у відпустку

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов пішов у відпустку, повідомила прес-служба кримського уряду.

На час відсутності Могильова виконання обов'язків глави уряду республіки покладено на першого заступника голови Радміну Павла Бурлакова.

Коли кримський прем'єр повернеться з відпустки, прес-служба не уточнила.

Як відомо, 6 квітня в Могильова день народження, йому виповниться 57 років.

Могильов керує Радміном з листопада 2011 року.