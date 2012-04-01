Марафронець проплив 5 км у 7-градусній воді в Севастополі

Відомий плавець-марафонець Олег Софяник 31 березня зробив 5-кілометровий заплив у Севастопольській бухті при температурі води 7 градусів, повідомив голова «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі» Олександр Синявський.

Всю дистанцію від причалу «Аполонова» до Інкермана севастопольський спортсмен проплив стилем батерфляй за 2 години 3 хвилини.

Пливти Софянику допомагав сильний попутний вітер. Плавця супроводжував на надувному човні президент міської федерації любителів зимового плавання Валерій Веселов, який на останньому етапі, в районі селища ГРЕС, приєднався до запливу і проплив 1,5 км.

За твердженням Синявського, після запливу спортсмени повідомили, що самопочуття у них прекрасне.

У найближчих планах Софяника - заплив від Кіпру до Ізраїлю, а також запливи від узбережжя Естонії до Фінляндії.

Рік тому, 29 березня, севастопольський плавець у протоці Босфор у Стамбулі в 10-градусній воді подолав відстань 12 км, з європейської до азіатської частини міста.

8 березня 2011 року в Севастопольській бухті він здійснив заплив у крижаній воді на дистанцію 6 км, присвячений святкуванню Міжнародного жіночого дня. Тоді спортсмен подолав усю дистанцію кролем, частину дистанції проходив брасом.

Також у 2011 році Софяник здійснив безпрецедентний заплив через південно-китайське море.