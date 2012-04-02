Кримчани проїдуть "Дорогами Перемоги"

10:46, 02 квітня 2012
Крым
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Стартують у вівторок

58 міст України, Росії та Білорусі планують відвідати учасники міжнародного автопробігу «Шляхами Перемоги!», присвяченого 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомив організаційний комітет проекту. Автопробіг стартує в Севастополі у вівторок, 3 квітня.

В автопробіг відправляться 7 екіпажів. Протягом місяця вони планують подолати 16 тисяч кілометрів і фінішувати 8 травня в Москві - напередодні Дня Перемоги.

«До участі в автопробігу, по шляху його проходження, планують приєднуватися команди автомобілістів, які представляють регіони України, Росії та Білорусі, - зазначили в оргкомітеті. - Автопробіг символічним чином буде з'єднувати між собою 13 міст-героїв, 35 міст військової слави і 10 міст, нагороджених орденом Вітчизняної війни I ступеня».

З собою учасники автопробігу повезуть копію прапора Перемоги, розміром в 200 квадратних метрів, і Книгу почесних учасників проекту.

У Москві учасники автопробігу мають намір оприлюднити звернення до лідерів країн СНД «із закликом активізувати роботу зі створення сучасного Євразійського Союзу як історичного правонаступника СРСР».

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